… für Werbewahnverhältnisse zumindest, denn in letzter Zeit war es hier eher still und auch sonst haben wir uns aus Hypes eher herausgehalten. Aber der Superbowl ist keine 24 Stunden her, die Aufregung groß und ich gebe meinen Senf dazu. Leider ist es die falsche Art von Aufregung, denn anstatt sich über die unzähligen Frechheiten, Unwahrheiten, Lügen und Schlimmeres aufzuregen, lässt ein meiner Meinung nach sehr guter Spot einen rassistischen Shitstorm auf Coca Cola niedergehen.

Ausgerechnet America the Beautiful wird in mehreren Sprachen gesungen! Wie können sie es wagen? In Amerika!? Da, wo es NUR Englischsprachige Menschen gibt – und schon gar keine Immigranten!?? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.

Die gute Nachricht ist, dass der Spot vielen Menschen gefällt und das genauso gesagt wird, und dass es einige Gegenkommentare zu den Rassisten gibt . Zum Beispiel unter den Kommentaren zum obigen Video, auf Coca Colas Twitterseite oder auch unter #americaisbeautiful. (Jetzt ist es übriges passiert und ich alter Mann habe meinen ersten Hashtag verwendet, und das an einer Stelle, wo er nicht einmal etwas nützt. Es ist nicht so, dass ich das Doppelkreuz nie verwende, denn ich programmiere oft genug.)

Man muss es den Werbern von Coca Cola zugestehen: Sie haben eine beachtliche Aufmerksamkeit erreicht, und zwar sogar für den Preis von 3,5 Millionen Dollar pro 30 Sekunden beachtlich. Der langen Rede kurzer Sinn: Wenn sich endlich mal jemand über Werbung aufregt, dann sind es Haufenweise rassistische Vollidioten. Schöne neue Welt…

Aber es könnte schlimmer sein. Man stelle sich nur vor, was los wäre, wenn den intoleranten Rednecks das homosexuelle Paar mit ihrem Kind beim Rollschuhfahren aufgefallen wäre!

Update: Da die ursprüngliche Version gelöscht wurde, habe ich nun den Upload aus dem Coca Cola Channel eingefügt.