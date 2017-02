Die ewige Leier von der Hygiene hat einen neuen Höhepunkt erreicht, oder sollte ich besser sagen Tiefpunkt? SAGROTAN No-Touch! Unsere lieben zerbrechlichen Kinderlein können ENDLICH, ohne den grausigen und bakterienverseuchten Seifenspender anzufassen, eine desinfizierende Seife verwenden! Liebe Eltern, kaufen Sie unbedingt dieses Produkt. Ihre Kinder werden an Pest und Cholera leiden, wenn Sie es nicht tun, und zwar wöchentlich – zwei mal!

Warum zur Hölle muss alles hygienisch sein? Kinder spielen in der Wiese, bohren mit dreckigen Händen in der Nase und essen dann die Ausbeute! Abgesehen vom Nasensekret, das für sich alleine schon recht viele Bakterien enthält, kommt noch allerlei aus der Umwelt hinzu. Und trotzdem überleben sie es in der Regel. Und jetzt soll mir bitte keiner mit irgendwelchen dämlichen Einzelfällen kommen! Sonst müsste man Autos, Leitern, Küchenmesser, Herdplatten, Steckdosen, Bäume, Gehsteigkanten, Treppen und eigentlich alles außer sterilen Wattebällchen auf der ganzen Welt verbieten…

Ein Kind, dass überbehütet wird, wird es draußen später schwer haben. Genauso ist es mit dem Immunsystem. Wenn es nie einen Gegner sieht, dann wird es ihn entweder nicht erkennen oder nicht mit ihm fertig werden. Ich könnte mich jetzt so richtig in Rage schreiben, aber ich beherrsche mich, so gut es geht. Gibt es eigentlich Gesetze gegen die Gefährdung des allgemeinen Gesundheitszustandes?

Und was ist mit dem Wasserhahn, dem Handtuch, der Türklinke oder spätestens den Schulheften, die regelmäßig auf hochkontaminierten Schultischen liegen?? Und warum zum Teufel bieten sie uns einen Seifenspender an, der nicht angefasst werden muss, wenn wir uns drei Sekunden nach dem Anfassen sowieso die Hände desinfizieren würden??? Das ist nicht nur überflüssig und grenzenlos dumm, sondern auch noch die reinste Abzocke!



Und ja, so etwas macht mich wirklich rasend! Wer ein Brechmittel braucht: Klick!