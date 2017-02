Um zu verstehen, dass Preisschlachten zwischen Konkurrenten auf Dauer nicht unbedingt gewinnbringend sind, muss man nicht Wirtschaft studiert haben. Dennoch wird man in der Werbung pausenlos mit solchen Schlachten konfrontiert. Saturn und Media Markt (eigentlich keine wirklichen Konkurrenten) lieferten immer wieder Beispiele. Wir haben uns öfter damit befasst, z.B. hier, hier und hier.

Anscheinend hat zumindest Media Markt nun einen Kurswechsel vollzogen und möchte auf Preisschlachten und Billigangebote verzichten. Als wäre diese Tatsache nicht schon überraschend genug, wurde auch noch eine Art Werbespot veröffentlicht, in dem dieses neue Prinzip alles andere als klar kommuniziert wird. Der Titel des Machwerks ist „Das Ende des Preisirrsinns“ und könnte, wenn man den Bezug auf Media Markt (folgend MM genannt) entfernt, genauso gut irgendeinem Kurzfilmfestival konsumgesellschaftskritischer Künstler entsprungen sein. Persönlich begrüße ich Werbung, die zum Nachdenken anregt und nicht in der ersten Sekunde begriffen wird. Bei mir bleibt so etwas eher hängen. Aber ich muss zugeben, dass der Spot selbst für meinen Geschmack sehr konfus ist.

Gerade im Internet kaufende Kunden geben immer wieder an, ihre Artikel deutlich günstiger zu bekommen als bei Media Markt bzw. Saturn. Wir berichteten, in diesem Fall war es Saturn, aber weder Preise noch Strategie unterschieden sich damals deutlich voneinander. Sollte dem nicht so sein, dann schiebe ich es an dieser Stelle auf die schlechte Werbung, deren Botschaft mich nicht erreicht hat (bin ich gemein?). Auf jeden Fall kann man, um die eigentliche Frage zu beantworten, nicht davon ausgehen, dass MM deutlich teurer wird. Viel mehr drängt sich der Eindruck auf, dass sie ihre Preise nun rechtfertigen wollen.

Aber wie kann es sein, dass sie mit dieser Strategie trotzdem Erfolg haben? Selbst im Zeitalter des Internets scheinen bei Weitem nicht alle Konsumenten fähig oder eher willens zu sein, Preise zu vergleichen und Informationen zu sammeln vor einem Kauf. Ist MM also zu verurteilen, weil Faulheit, Dummheit oder Unwissenheit von Kunden ausgenützt werden? Oder ist man in diesem Unternehmen einfach schlau genug, sich die Bequemlichkeit von den Leuten bezahlen zu lassen?

Ich möchte die Frage hier einfach offen lassen, ich erzähle nur eine Geschichte dazu: Kürzlich habe ich beim Hantieren am Sicherungskasten am Samstag Nachtmittag das Netzteil meines PCs zerschossen. Als jemand, der sehr gerne viel Zeit am Computer verbringt, war ich natürlich sauer. Aber mit Fahrrad, Schraubenzieher und Saturn war das Problem in 45 Minuten behoben. Selbstverständlich könnte ich noch immer ein Netzteil online bestellen und das Gekaufte ausbauen, verpacken und zurückbringen, um mein (zu viel bezahltes) Geld zurückzubekommen und das Neue dann einbauen. Aber wenn es schon mal eingebaut ist und läuft…