Rexona hat, nachdem der Biorhythmus offenbar aus der Mode gekommen ist, etwas ganz revolutionär Neues im Sortiment: Deos mit MotionSense System!

Es ist schon äußerst amüsant, dass man Frauen mit Glöckchen ausstatten muss, um herauszufinden, wie viel sie sich bewegen, aber alles muss ja nicht logisch sein in der Werbung. Der Hersteller wird darüber hinaus auch nicht müde, uns eine Erklärung zu liefern, was hinter diesem tollen Namen steckt:

„Durch das Benutzen der neuen Rexona Deos mit MotionSense Technologie werden Mikrokapseln auf die Hautoberfläche aufgetragen. Die MotionSense Duft-Kapseln werden durch Bewegung aktiviert. Die Umhüllung der Mikrokapseln wird zerrieben und setzt so zusätzlich enthaltene Duftstoffe frei. Dank der innovativen MotionSense Formulierung ist Rexona das erste Deodorant, das schützt bevor man schwitzt.“ (rexona.de)

Kurz gesagt also Kapseln, die Duftstoffe beinhalten und aufgerieben werden, wenn man frau sich bewegt. Ich wollte mich der Sache schon wissenschaftlich annähern, da fiel mir der schon oben verlinkte Artikel des Mitautors zum Biorhythmus hier in die Augen und siehe da – so neu scheint die Idee mit der Aktivierung bei Bedarf gar nicht zu sein. Dankenswerterweise hat der Kollege den Pressetext vor viereinhalb Jahren gesichert, ich stelle ihn hier gerne noch einmal für den direkten Vergleich ein:

“Das neue Rexona WOMEN biorythm passt sich jeder Situation an und wirkt in Harmonie mit dem Körper. Denn eine neue Wirkstoff-Formel sorgt dafür, dass körper-aktive Mikrokapseln genau dann freigesetzt werden, wenn ein extra Deo-Schutz benötigt wird. Diese körper-aktive Wirkformel und der frisch-fruchtige Duft unterstreichen die neue Weiblichkeit der Variante biorythm von Rexona WOMEN.” (unilever.de)

Man kann Rexona zugute halten, dass die pseudowissenschaftlichen Begriffe im Laufe der Zeit etwas weniger geworden sind, die Kapseln hingegen scheinen sich aber schön gehalten zu haben. Es sei daher den geneigten Lesern selbst anheim gestellt, für wie bahnbrechend er die Erfindung der neuen MotionSense Duft-Kapseln im Vergleich zu den bisher verwendeten körper-aktiven Mikrokapseln hält. Ich persönlich bin überhaupt geneigt, sie als Werbekreation einzustufen, aber ich kann das leider nicht durch wissenschaftliche Fakten untermauern.

Jedenfalls scheint das Werbebudget für das neue Produkt einigermaßen großzügig bemessen worden zu sein. Da die Strategie vor allem darauf fußt, dass sich Frauen angeblich so unglaublich viel bewegen (siehe Spot oben), hat man (also die Werbeverantwortlichen) versucht, auf YouTube Nutzer zu Bewegungen vor der Kamera zu motivieren, die dann irgendwas gewinnen und in einem Musikvideo mitwirken konnten. Oder so. Ich habe meine Nachforschungen an dieser Stelle abgebrochen, weil der Fremdschämfaktor zu groß wurde, aber seht selbst:

Schon beim ersten Video findet sich in den Kommentaren auf YouTube ein Vermerk: „Wow, ist das traurig!“ (derzeit 136 x Daumen hoch). Dem wäre eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und die Sache abzubrechen gewesen, aber nein, selbstverständlich hat man es durchgezogen und das versprochene Video der Nutzer tatsächlich produziert. Und das ist dabei herausgekommen:

Für interessant halte ich vor allem die Tatsache, dass die „Everyday Moves“ der zahlenden Kundschaft hauptsächlich in Haushaltstätigkeiten wie Putzen, Kochen, etc. bestehen und dass das auch so animiert wurde. Berufstätigen Damen schenkt man offenbar nicht so viel Augenmerk. Auch unklar ist mir, warum da ein Kerl für ein Frauendeo im Video herumhüpft, aber der Grund dafür wird wohl genauso im Verborgenen bleiben. Bedauerlicherweise war der Aktion als Ganzes nicht das gleiche Schicksal vergönnt.