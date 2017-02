Mit Twilight fing es an (wahrscheinlich nicht, aber es war einer der jüngeren Höhepunkte). Und seither erzeugen Medien und Autoren Vampirbücher und -fernsehserien in einem atemberaubenden Tempo. Man könnte fast glauben, Fernsehsender und Buchverlage erhielten solches Material als Nebenprodukt der Verdauung ihrer Angestellten. Aber wie bei jedem Hype folgte der sofortige Abstieg ins Mittelmaß mit dem einen oder anderen Griff ins Klo. Zu letzterer Kategorie muss wohl Folgendes gezählt werden:

Ein Mann, in dunkle lange Gewänder gehüllt, dringt laufend und springend bei Nacht in eine riesige Villa ein. Drinnen wartet natürlich eine ahnungslose schöne junge Frau. Der Mann entblößt seine Zähne, gibt sich so dem ahnungslosen Zuschauer als Vampir zu erkennen und schleicht heran, bereit zum entscheidenden Biss… aber wofür wird geworben?

Alleine schon wie perfekt die Verpackung in Werbespots immer aufgeht, bei mir sehen die Dinger immer furchtbar aus danach…! Und dann etwas mit „Kinder“ im Namen! Bei so viel Sex im Spot? Noch dazu wehrt sich die Frau nicht einmal, wenn sie von einem Fremden ohne Vorwarnung von hinten… aber lassen wir das, sonst wird der Beitrag nie fertig.

Hättet ihr das Produkt erraten? Also ich nicht…